Les négociateurs clés sur l'échiquier du Brexit

Pendant deux ans, l’UE et le Royaume-Uni vont se livrer à une négociation sans pitié. Une partie d’échecs historique, dont l’enjeu touchera des millions de gens. Des dizaines d’acteurs, politiciens, diplomates et techniciens se retrouveront face à face pour régler le divorce. Au bout du chemin, une issue. Une vérité, inconnue aujourd’hui. Il y aura des surprises, des rebondissements, de la mise en scène. La transparence ne sera pas de mise, sinon pour écrire l’histoire. Chaque coup devra être joué avec finesse. Chaque camp se dira irréductible et gagnant. "La vérité n’est pas le contraire du mensonge", affirme le diplomate belge Francis Walder dans son roman "Saint-Germain ou la négociation". Voilà résumée toute la psychologie et l’ambiguïté du négociateur. Un personnage à découvrir si l’on veut comprendre la trame du Brexit lors des mois à venir. Dans ce jeu d’une stratégie inouïe, aux enjeux colossaux, huit négociateurs clés retiennent l’attention.