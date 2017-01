Les patrons belges veulent un "proper Brexit"

Refusant de participer tant à un Brexit "hard" ignorant les flux commerciaux considérables entre la Belgique et le Royaume-Uni qu'à un "soft Brexit" qui ne tient pas compte du danger d'un effet domino et d'une poursuite de la désintégration de l'Union européenne, la FEB a plaidé, mercredi, pour un "proper Brexit", comprenez un Brexit correct et approprié.