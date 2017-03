Londres demande sa sortie de l’Union

Dès l’instant où les Britanniques ont voté le divorce, leurs édiles ont dégainé les violons pour jouer à l’Europe cette sérénade aux accents tantôt larmoyants et tantôt pugnaces: "Ne me punis pas." Mais le Royaume-Uni n’est pas un enfant qui aurait fait une bêtise, et l’Union n’est pas une figure autoritaire qui aurait le pouvoir de le châtier. Une négociation s’ouvre, au cours de laquelle chacun a le devoir de défendre âprement les intérêts des citoyens qu’il représentet. L’esprit de bon voisinage est l’un des intérêts partagés de part et d’autre de la Manche, mais la bonne intelligence doit s’arrêter là.

Le reste est d’abord l’affaire des Britanniques, qui ont pris une mauvaise décision. Ils ont fait un choix à rebours de la marche de l’Histoire. Ils se sont laissés tenter par le repli national, au lieu de se mobiliser pour servir le dessein de l’Europe qui, après les déluges de feu du XXe siècle, ne peut plus être autre que de s’unir. Les Britanniques ont abandonné le chantier de l’Union. Ils ont renoncé à participer à la douloureuse métamorphose d’un continent qui un jour, grâce à des peuples exigeants, grâce à des dirigeants éclairés et inspirants, sortira de sa chrysalide sous la forme d’une organisation politique stable, efficace et démocratique.

Le défi, pour l’Union, n’est pas la négociation du Brexit: c’est de faire en sorte que ce divorce rende l’Europe plus forte.

Au moment le plus difficile, le Royaume-Uni a abandonné cette destinée commune, et c’est vrai: l’Union n’a aucun intérêt à lui faire le moindre cadeau qui risquerait de compromettre cette ambition. Il ne s’agit pas pour les unionistes de punir les Britanniques, mais d’affirmer leur cap. Sans se laisser emporter à la dérive.

L’Union européenne, ce sont des droits et des devoirs, et nul ne peut jouir des uns sans se conformer aux autres. Non, les Britanniques ne pourront plus engranger la moisson du marché unique dès lors qu’ils n’accepteront plus l’autorité suprême de la Justice commune, et dès lors qu’ils fermeront leurs portes aux citoyens européens.

En quelques mois, l’Union et le Royaume-Uni vont défaire quarante-quatre ans de liens communautaires. L’opération sera inévitablement douloureuse et l’accord probablement mauvais pour tout le monde. Si les responsables britanniques veulent faire croire à leurs électeurs que l’inéluctable résultat de leur vote serait une "punition" infligée par l’Europe, ce ne sera jamais qu’un mensonge de plus. Un dernier déni.

Les Européens, eux, doivent se montrer fermes. Sans jamais claquer la porte: ce divorce doit rester réversible. Les Britanniques doivent savoir, aujourd’hui, dans deux ans ou dans deux générations, qu’il y aura toujours une place pour eux si d’aventure ils étaient tentés de tourner la page de leur glorieux passé impérial pour redevenir, humblement, une nation au sein de l’Union des Européens. Mais le défi, pour l’Union, n’est pas la négociation du Brexit. Le vrai défi, c’est de faire en sorte que ce divorce rende l’Europe plus forte – plus stable, plus efficace, plus démocratique. Et non l'inverse.