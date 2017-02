Plus de 120 Quick et Burger King d'ici 5 ans en Belgique

D’ici cinq ans, il devrait y avoir plus de 120 restaurants Quick et Burger King en Belgique et au Luxembourg. Les premiers ouvriront dans les grandes villes: Anvers, Bruxelles, Charleroi, Namur… Les franchisés devront choisir entre les deux enseignes en sachant que les modalités diffèrent en termes de royalties, d’organisation, d’immobilier et de publicité.