Union sacrée autour du développement de la radio en ligne

Lancé en 2014, le player maRadio.be compte plus de 10.000 radios, web radios et podcasts issus des secteurs public et privé. Il est disponible sur smartphone et tablette, afin de répondre aux attentes des auditeurs de plus en plus mobiles. Avec six autres pays, la Belgique francophone est partie prenante du réseau international Radioplayer qui vise à promouvoir la technologie auprès de l’industrie, notamment automobile.