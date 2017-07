Comment MR et cdH gouverneraient la Wallonie

Faute d’appuis extérieurs, MR et cdH pourraient rester à deux pour tenter l’aventure wallonne sans les socialistes. La majorité sera très courte, mais c’est jouable, veut-on croire dans ces deux partis. Et pour ne pas risquer sa peau sans cesse au Parlement, on gouvernera via trois ou quatre décrets symboliques et fourre-tout. Le Parlement wallon sera prié de marcher au pas.