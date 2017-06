L'extrême gauche virtuellement au faîte

Edito de Joan Condijts, rédacteur en chef

Ce n’est qu’une photographie, floue par définition, mais les contours qui se dessinent montrent l’ampleur du séisme: selon un sondage effectué ces derniers jours, le Parti socialiste s’effondre, le cdH se tasse encore davantage sous les décombres de son lustre d’antan et l’extrême gauche engrange, voire triomphe. Tel est le futur paysage politique que "promet" l’électeur aujourd’hui. Une Wallonie écarlate et un désert socialiste à Bruxelles.

Publifin, Samusocial, intercommunale des hôpitaux de Charleroi… Les "affaires" expliquent cette débandade rouge-romaine. Rouge d’abord. Car les socialistes jouent les protagonistes dans cette mauvaise pièce de boulevard où les portes claquent et les placards débordent. L’ivresse du pouvoir les a aveuglés jusqu’à la compromission, sinon la négation de leurs propres principes. Autrefois louangée pour son efficacité, la discipline d’appareil les a perdus à mesure que cet instrument de cohésion se muait en tour d’ivoire. Enfin, confusion ultime et choquante, l’estompement moral et le culte de l’obéissance ont masqué l’enchevêtrement des intérêts collectifs et individuels. Et des mandataires se sont goinfrés sur le dos de la bête publique, pendant qu’au mieux, leurs coreligionnaires détournaient le regard. Le résultat est là, sous nos yeux: clientélisme électoral, exacerbation du communautarisme musulman, construction économique boiteuse, indécence pécuniaire…

Le landerneau politique a certes besoin d’un bain de gouvernance mais aussi d’une cure de jouvence, d’un renouvellement du contrat social qui le lie au citoyen.

Romaine ensuite. Plutôt que l’euthanasie (qu’ils n’aiment guère), les sociaux-chrétiens ont choisi le suicide collectif… Avec l’espoir d’y survivre. L’électeur n’est cependant pas dupe. Et en a soupé de cette politique politicienne.

C’est d’ailleurs le message subliminal qui transparaît clairement de ce cliché des intentions de vote. Avec à la clef une réaction logique: des voix qui se réfugient dans les bras de l’opposition (le MR à Bruxelles) et sanctionnent en plébiscitant l’extrême gauche (en Wallonie). Dans une proportion telle que le PTB et son pendant néerlandophone se hissent au même niveau que la N-VA, devenant à égalité la première force politique du pays…

Si la responsabilité première de cette catastrophe annoncée revient aux socialistes, la myopie et le snobisme de l’ensemble de la classe politique doivent être pointés. Quelle formation peut se targuer de ne pas compter parmi ses ténors des dinosaures soumis à la sanction citoyenne depuis plusieurs décennies? Le landerneau politique a certes besoin d’un bain de gouvernance mais aussi d’une cure de jouvence, d’un renouvellement du contrat social qui le lie au citoyen. Autrement dit, un réveil des idées et de ceux qui les portent sous peine de voir ce renouveau incarné par les illusions habiles et socialement destructrices de l’extrême gauche. Et d’exposer le pays à tous les possibles. Même les pires.