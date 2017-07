Le cdH voudrait faire sortir Ecolo de sa coquille

Les centristes veulent persuader les verts de discuter d’autre chose que de gouvernance avant de s’engager avec le MR. Ecolo et DéFI veulent s’en tenir strictement à l’amélioration de la gouvernance. Au MR, on juge que les atermoiements de Benoît Lutgen commencent à bien faire et on souhaite avancer en binôme MR/cdH.