Donald Trump est arrivé à Bruxelles

Mercredi et jeudi, une partie importante de la capitale sera circonscrite au sein d’un dispositif ultra-sécuritaire pour l’occasion.

Le programme de Donald Trump

Mercredi 24 mai - après 15 heures

→ Arrivée de l’avion du Président US à Melsbroek.

→ Direction ensuite le Palais Royal (après 15h), pour une visite protocolaire au roi Philippe et à la reine Mathilde.

→ Au tour de Charles Michel de s’entretenir ensuite avec le Président. L’enjeu climatique devrait s’inviter à la table des discussions.

→ L’endroit où le couple présidentiel ira ensuite passer la nuit reste quant à lui confidentiel. Il pourrait s’agir de The Hotel (ancien Hilton), situé sur le boulevard de Waterloo, mais aussi (et plus probablement?) de la résidence de l’ambassade américaine.

Jeudi 25 mai

→ La journée commencera par une rencontre avec les hauts dirigeants européens, au Conseil de l’UE. Il est prévu qu’il s’entretienne avec Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Antonio Tajani et Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne.

→ Le président Trump dînera ensuite avec Emmanuel Macron.

→ Donald Trump se rendra au nouveau siège de l’Otan, qui sera inauguré en grande pompe. Une réunion et un repas entre chefs d’État des pays membres sont au programme.

→ Le convoi présidentiel prendra enfin le chemin de l’aéroport dans la soirée, pour s’envoler vers la Sicile où se tiendra le sommet du G7 jusqu’à samedi.

Lire aussi L'essentiel de ce qu’il faut savoir sur cette visite présidentielle hors normes.