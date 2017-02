Donald Trump choisit Neil Gorsuch pour siéger à la Cour suprême

Donald Trump a choisi Neil Gorsuch à la Cour suprême, où il devrait restaurer une majorité conservatrice et influencer à vie les décisions de la plus haute instance juridique des Etats-Unis. Neil Gorsuch, âgé de 49 ans, deviendra en cas de feu vert du Sénat à sa nomination le plus jeune juge à entrer à la Cour suprême depuis 25 ans.