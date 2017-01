Trump nomme un avocat d'affaires pour surveiller Wall Street

Le futur président américain a choisi l'avocat d'affaires new-yorkais Jay Clayton pour diriger la SEC, l'autorité de contrôle des marchés US. Il aura la lourde charge de la régulation du secteur financier et des entreprises cotées à Wall Street. Associé au sein du cabinet Sullivan & Cromwell, Jay Clayton est un conseiller en investissement pour plusieurs grandes fortunes familiales et s'est spécialisé dans les fusions-acquisitions.