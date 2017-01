Washington toute de rose vêtue a manifesté contre Trump

Les femmes ont défilé en masse samedi à Washington et dans les grandes villes américaines pour protester contre Donald Trump et ses propos machistes et sexistes, au lendemain de l'investiture du magnat de l'immobilier à la présidence des Etats-Unis. Aux Etats-Unis et ailleurs, la Marche des femmes a rassemblé des opposants de tout bord à Donald Trump dans des défilés rassemblant au total près de cinq millions de personnes.