"Un gestionnaire n'a pas besoin d'être génial"

Comgest n’investit pas dans les secteurs cycliques. "Nous investissons dans des entreprises en croissance, indépendamment du contexte économique. On ne se lave pas moins les cheveux parce que c’est la crise."

Pour la deuxième année consécutive, Comgest Gestion remporte l’Award du meilleur gestionnaire de fonds d’actions. La recette gagnante de la société de fonds française? "Nous n’avons qu’une seule philosophie d’investissement, et elle n’a pas changé en trente ans: nous n’essayons pas de deviner les tendances ou de faire mieux que les benchmarks. Notre seul objectif: obtenir du rendement. Nous suivons rigoureusement cette stratégie depuis notre création", explique Rob Deneke, associé chez Comgest.

Pour Rob Deneke, c’est le choix des entreprises qui fait la différence. "Un gestionnaire de fonds n’a pas besoin d’être génial, car la valeur ajoutée vient quasi exclusivement des sociétés dans lesquelles il investit. C’est pourquoi nous n’investissons pas dans des pays, mais dans des entreprises. Par exemple, depuis 25 ans, L’Oréal s’est avéré être un investissement extraordinaire, alors que l’économie française est loin d’être au beau fixe. Idem pour la Belgique et les Pays-Bas. S’ils ne pourront jamais éviter les grands chocs économiques mondiaux, ils recèlent malgré tout quelques perles rares. C’est aussi valable pour les ‘pays émergents’. Les gens aiment coller des étiquettes sur ces pays (BRIC, NDLR), même si la Russie n’a pas grand-chose à voir avec l’Inde. On y trouve aussi des entreprises bien gérées, avec des gens honnêtes à la barre. Par ailleurs, on y observe des tendances à long terme favorables aux investisseurs et une croissance économique plus élevée qu’en Occident. Celle-ci se traduit par l’émergence d’une classe moyenne de plus en plus aisée et qui consomme donc davantage. Cette tendance explique aussi que l’on vend de plus en plus de voitures. Comme il est difficile d’évaluer quels sont les constructeurs qui sortiront gagnants, nous avons préféré prendre une position dans les routes à péage au Brésil."

Croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice

"Certaines entreprises sont dans notre portefeuille depuis plus de 25 ans, d’autres depuis plus de 15 ans. Elles sont nos piliers d’investissement: nous investissons toujours à long terme, pour cinq ans minimum.

En Europe, 35 à 40% de notre portefeuille sont constitués de sociétés familiales. Dans les marchés ‘émergents’, une plus grande prudence est de mise. Toutes les entreprises chinoises ne respectent pas les actionnaires minoritaires de la même manière.

En fait, cela se résume à choisir les entreprises qui affichent chaque année, ou presque, une croissance de leur chiffre d’affaires et de leurs bénéfices. Nous n’avons aucune entreprise cyclique et aucune banque en portefeuille. Comme nous l’avons dit, nous choisissons souvent des entreprises familiales. Comment ont-elles abouti sur notre liste? En augmentant leur chiffre d’affaires et leur bénéfice. Nous essayons de surfer sur la vague de leur réussite."

Pour Bob Deneke, il est également important de faire preuve d’humilité et de discipline. "Nous continuons à apprendre des choses à propos d’entreprises que nous avons en portefeuille depuis 20 ou 25 ans. Rien n’est pire que de penser: j’ai raison et c’est dommage que les autres ne s’en rendent pas compte. Pour nous, la discipline est un must. Ces cinq dernières années, les investisseurs ‘value’ étaient légèrement à la traîne, mais ça n’en fait pas pour autant de mauvais gestionnaires. Ils restent fidèles à leur philosophie et les clients apprécient que les gestionnaires tiennent leurs promesses."