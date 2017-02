Cinq scénarios pour l'avenir de Voo

Ces derniers jours, plusieurs responsables politiques wallons ont évoqué l’ouverture de Voo au secteur privé comme une des mesures qui permettraient de résoudre le problème posé par la structure Publifin-Nethys: mais de quelle manière? Plusieurs scénarios sont envisageables, dont l’introduction en Bourse et la revente pure et simple. En cas de revente, les candidats "classiques" sont toujours au portillon: on songe à Telenet et Orange Belgium.