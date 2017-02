Dénoncer et reconstruire

Après Publifin en Wallonie, Publipart en Flandre.

Jan Jambon a été bien inspiré lorsqu’en plein scandale Publifin, il a pointé chez Martin Buxant sur les ondes de Bel RTL "la grande responsabilité du parti socialiste dans les affaires" et non "une certaine culture wallonne". Car désormais, la Flandre a aussi son scandale. Un scandale impliquant des intercommunales, des mandataires politiques grassement rémunérés pour des prestations symboliques, des structures tentaculaires synonymes d’opacité, le tout rendu possible par des failles béantes dans la législation dont on peut se demander si ce n’est pas fait exprès.

La ligne de défense est la même également, que ce soit à Liège ou à Gand: "Ce sont des montants bruts", "Nous travaillons dur", "Je rétrocède un pourcentage au parti", "Les politiciens sont sous-payés." Tout cela est sans doute vrai pour partie, mais se rattraper en passant par des pratiques douteuses n’est pas excusable pour autant. La plupart des politiciens travaillent probablement beaucoup, mais cela ne leur donne pas, en échange, un "droit de tirage" sur des indemnités sans rapport avec les prestations fournies.

La seule bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’on ne va pas voter demain. Les partis ont deux ans pour mettre de l’ordre dans leurs "affaires" et tenter de regagner la confiance du citoyen. Encore faut-il s’y prendre correctement. Car avec une opinion publique chauffée à blanc, la tentation est grande pour les partis – et une grande formation politique du nord du pays en particulier – d’en profiter pour se faire mutuellement des croche-pattes. Les fuites à l’origine de ces révélations ne sont pas innocentes, personne n’est dupe.

Mais c’est un jeu dangereux par les temps qui courent. La défense de l’intérêt général commande certes de débusquer et de traquer "les parvenus" et les "fossoyeurs de la démocratie". Mais après, il faut reconstruire. Et il y a urgence, car on sait maintenant comment votent les citoyens en colère. Attiser par calcul politique cette colère reviendrait à s’exposer à d’autres fossoyeurs de la démocratie qui, eux, n’en demandent franchement pas tant.