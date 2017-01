En deux ans, Nethys aurait distribué 4,4 millions à dix fidèles

Nouvelle tuile à ajouter à celles déjà tombées du toit de Publifin: Newin, la filiale d’intégration des services informatiques de Nethys, aurait fort gâté ses administrateurs, parmi lesquels huit politiques (six mandats PS, un MR et un cdH). Selon nos sources, en 2014 et 2015, elle leur aurait versé au total pour plus de 4 millions d’euros de tantièmes. Son actionnaire unique, Nethys, se serait donc volontairement privé de 90% de ses bénéfices nets. Selon Nethys, la totalité des tantièmes aurait été attribuée à elle-même en tant qu’administrateur de Newin, par "modélisation fiscale".