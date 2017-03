Et l'intérêt de l'entreprise?

Scandale Publifin/Nethys

Le scandale Publifin/Nethys a pris hier des allures de tragédie shakespearienne. Sur base de témoignages, le procureur général de Liège, Christian De Valkeneer, a envoyé un pro justitia à la présidente de la commission d’enquête du Parlement wallon, portant des accusations graves à l’encontre des deux principaux dirigeants du groupe Publifin/Nethys, André Gilles et Stéphane Moreau, respectivement président et CEO. Il évoque à leur encore des soupçons d’abus de biens sociaux, de concussion, de faux en écritures privées et d’usage de faux en écriture de commerce. Ce faisant, il imprime un rebondissement spectaculaire au dossier.

Il va plus loin en accusant les deux responsables de s’être rendus au siège du groupe le 22 février et d’avoir contribué à faire disparaître des documents compromettants. Rien moins que ça! Pour les commissaires, l’heure est grave, d’où des perquisitions au siège de l’entreprise à Liège.

Dans ce dossier, la Justice doit faire son travail en menant les investigations nécessaires en vue de faire éclater la vérité. Des administrateurs qui ont perçu des rémunérations sans contrepartie doivent être poursuivis. Les complices d’un tel système doivent aussi être sanctionnés. Mais les accusations portées hier à l’encontre de dirigeants peuvent, au vu de leur gravité, précipiter la chute de l’entreprise, prise dans une tourmente inédite depuis des semaines. Elles vont à tout le moins paralyser son fonctionnement et renforcer la méfiance des partenaires ou clients.

Il était donc important, dans le chef du procureur général, de diligenter des vérifications nécessaires avant d’alimenter un nuage de soupçons autour d’une entreprise où l’inquiétude grandit chez les travailleurs. Le pro justitia datant du 1er mars, il y a lieu de se demander pourquoi avoir attendu le 8 mars, la veille de l’audition du président Gilles et 48 heures avant celle du CEO Moreau, avant d’alerter la commission. Existerait-il un agenda caché pour finalement forcer une mise sous tutelle du groupe? La question mérite d’être posée. Car si la Justice avait voulu instrumentaliser la commission, elle ne se serait pas prise autrement.

Il est des moments où la Justice doit faire preuve de retenue, avant de foncer quand elle est sûre de son coup. Ainsi, il n’est pas certain à ce jour que le président Gilles était bel et bien présent dans les locaux de Nethys le 22 février. Au-delà du scandale, il y a plus de 2.000 collaborateurs qui s’activent au quotidien pour satisfaire les clients et abonnés de Nethys et de sa filiale Voo.