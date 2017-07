"La balle est maintenant dans les mains du conseil d'administration de Publifin"

Après 5 mois de travaux, la commission d’enquête parlementaire Publifin a bouclé son rapport et le rendra public lundi ou mardi. Derrière les constats et les recommandations qui seront donnés, Olga Zrihen, la présidente de la commission d’enquête, estime qu’il appartient maintenant au CA de Publifin de changer les choses. D’autres, comme le député Ecolo Stéphane Hazée, se montrent plus inquiets face au "statu quo" au sein des instances de Publifin depuis le rapport intermédiaire du 11 mai.