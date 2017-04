La fin des élus qui consacrent "60 ou 70 heures" par semaine à leur vie publique

Pointé du doigt à la suite de l'affaire Publifin, le monde politique wallon participait ce mardi soir à Louvain-La-Neuve à un débat sur la question de la gouvernance publique. Parmi les invités, le président du PS, Elio Di Rupo. Et selon l'homme fort du parti socialiste, la Wallonie ira vers un modèle plus transparent et les élus cumuleront beaucoup moins.