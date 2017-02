La commission d'enquête Publifin "risque de traîner"

La Commission d'enquête sur l'affaire Publifin est dans les starting-blocks. Outre les deux partis de la majorité PS et cdH, et le MR dans l’opposition, elle sera aussi ouverte à Ecolo, au PTB, ainsi qu’au député indépendant (Droite citoyenne). Leur voix sera cependant consultative. Dimitri Fourny (cdH), le chef de file centriste au Parlement wallon nous en dit un peu plus.