Kazakhgate: Reynders se dédouane et accuse De Decker

Didier Reynders a été auditionné en commission d'enquête Kazakhgate ce vendredi. Il clame son innocence et dit n'avoir rencontré Armand De Decker qu'une seule fois pour parler de la situation de Jean-Pierre Bemba et non pas de Patock Chodiev. Il accuse Armand De Decker d'avoir été clairement impliqué dans ce dossier.