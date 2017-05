Florian Philippot est-il sur le départ?

Florian Philippot sera-t-il encore au FN dans quelques mois? Si la question aurait pu prêter à sourire avant le second tour de l'élection présidentielle le 7 mai, elle est maintenant sur toutes les lèvres. Partisan d'une sortie de l'euro, le numéro 2 du FN se voit de plus en plus seul au sein de son parti. Il pourrait le quitter s'il ressort du congrès qui se tiendra au FN après les législatives que la sortie de l'euro doit être retirée du programme.