Jean-Luc Mélenchon, le révolutionnaire qui a la cote

L’ancien trotskiste n’en revient pas lui-même. Le candidat de la France insoumise caracole dans les sondages jusqu’à devancer François Fillon et faire oublier son rival socialiste. Le colérique de la présidentielle de 2012 a su adoucir son image et la rendre "rassurante" aux Français, plus que jamais inquiets par la mondialisation et la hausse du chômage. Portrait.