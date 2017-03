La droite française déchirée par l’affaire Fillon

Sarkozy propose une réunion à trois avec Fillon et Juppé

Est-il encore possible pour un politicien de se lancer en campagne électorale sans voir sa réputation attaquée, voire, pour certains, détruite? La délation, la phrase lapidaire sur Twitter, les insultes, les fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et les vraies inculpations sont devenues le quotidien des élections au détriment du débat de fond. La France, creuset des droits de l’Homme et de la démocratie, est prise à son tour dans les affres de cette nouvelle communication politique. La France a le vertige.

François Fillon n’a pas compris cette évolution. Acccusé, il a crié au complot pour toute défense. Il a insulté la presse, minimisé les faits. Il a chargé l’ennemi, tel un chevalier médiéval. Sauf que cet ennemi porte le nom de Justice et que la cause de son infortune est à trouver dans son propre fait, l’engagement de sa femme et de ses enfants.

À défaut de s’être retiré, ou d’avoir développé une défense adéquate, François Fillon s’est isolé. Il s’accroche, au risque de ternir l’image de la France. Obnubilé par sa candidature, "sa" primaire à quatre millions de votants et "son" peuple du Trocadéro dont il surestime le nombre.

Lentement, sous le poids de celui qui s’imagine plus lourd que la France, la droite se déchire. Alain Juppé a flairé le danger, il ne bougera pas. Nicolas Sarkozy attend que François Fillon parte de lui-même. Il suggère ce départ, mais ne peut l’exiger au risque de radicaliser les partisans du candidat. Sarkozy se voit, lui ou son poulain François Baroin, prendre la relève pour sauver les meubles.

Quoi qu’il advienne, la droite française a perdu. Ses petites tractations de couloir, ses hésitations, sa lutte entre "juppéistes" et "sarkozystes" ont eu raison de sa cohésion. La France a le vertige car la gauche est, elle aussi, divisée.

Emmanuel Macron, incarnation du renouveau, a su anticiper l’obsolescence du clivage gauche-droite. Il esquive les attaques, débat et rassemble. Il reste le seul rempart contre Marine Le Pen, cette extrême droite dont le vide existentiel ne transparaît même plus dans cette campagne sans fond.