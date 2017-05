Macron et son gouvernement unis face aux critiques

En pleine campagne pour les législatives, l'équipe gouvernementale de la République en Marche se retrouve au cœur d'une polémique dont elle se serait bien passée. Droite et gauche appellent ce vendredi à une enquête sur un possible "enrichissement personnel" de Richard Ferrand, à propos de la location de locaux appartenant à sa compagne par les Mutuelles de Bretagne à l'époque où le ministre de la Cohésion des territoires dirigeait cette mutuelle. Du côté du gouvernement, on veut laisser les électeurs choisir eux-mêmes lors des législatives.