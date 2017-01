Le groupe Moorkens rêve d'importer des marques chinoises

Alcomotive, la filiale d’importation de véhicules du groupe Alcopa (Moorkens), rêve d’importer d’autres marques. La société a fusionné ses activités deux-roues et quatre roues et est désormais présente sur 8 marchés européens. Alcomotive peut faire valoir son succès avec Hyundai sur la Belgique et la Suisse. Mais aussi son aventure avec SsangYong sur 6 pays, dont l’Allemagne.