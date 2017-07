Lettre au Président de la Commission d'enquête Samusocial

Dans une lettre commune envoyée au président de la Commission d’enquête parlementaire sur le Samusocial, les médias belges réclament la possibilité de pouvoir filmer les personnalités publiques, comme Pascale Peraïta, à l’occasion des auditions publiques.

Monsieur le Président de la Commission d’enquête Samusocial,

Les responsables des médias signataires de cette lettre tiennent à porter à votre connaissance notre extrême inquiétude devant la tournure que prennent les auditions lors de vos séances de commission d’enquête. Vous octroyez automatiquement un droit à l’image dès qu’il est invoqué par un de vos témoins, qu’il soit personnage public ou non. Cette position va totalement à l’encontre de la liberté de la presse et de la publicité des débats.

Si nous pouvons comprendre qu’un témoin non médiatisé et donc inconnu du public demande à ne pas être identifiable visuellement via photo ou vidéo, nous ne pouvons pas vous suivre quand il s’agit d’une personnalité publique ou un mandataire public comme Madame Pascale Peraïta, impliquée dans un débat d’intérêt général. Vu le contexte, le respect de sa vie privée et son droit à l’image s’effacent clairement devant le droit et le devoir d’informer. Toute décision faisant primer son droit privatif serait donc une ingérence publique illégale au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Nous vous demandons donc de respecter la liberté de la presse et de lever cette interdiction de filmer ou photographier le témoin lors de son audition.

Merci de communiquer le contenu de notre lettre aux membres de la Commission.

Les signataires

BELGA, BRUZZ (Klaus Van Isacker), BX1 (Jean-Jacques Deleeuw), HLN, LA DH (Jean-Marc Ghéraille), LA LIBRE BELGIQUE (Francis Vandewoestyne), L’ECHO (Joan Condijts), LE SOIR (Christophe Berti), REPORTERS PRESS AGENCY , RTBF (Jean-Pierre Jacqmain), RTL INFO (Philippe Roussel) et VRT.

La réponse du président de la Commission d’enquête

Stefan Cornelis (Open Vld), le président de la Commission d’enquête Samusocial a accusé bonne réception de cette lettre, il précise que la question du droit à l’image sera traitée en bureau avant le début de la commission, une décision sera prise et transmise aux médias.