100 start-ups bruxelloises à la conquête de la scène parisienne

À peine arrivé dans le hall de la gare du Midi, l’engouement est palpable. La centaine d’entrepreneurs réunis par Beci, la Chambre de commerce et Union des entreprises de Bruxelles, se prépare pour un voyage express destination Paris. L’objectif? Se vendre auprès de l’écosystème parisien, ce bon élève qui truste la tête du classement en Europe et se positionne parmi les cinq plus importants au monde. Parmi les candidats, quatre projets ont retenu toute notre attention…