L'élection présidentielle française dans la presse de ce lundi

"L'élu", "La victoire en marchant", "La France qui ose".. Les titres de la presse de ce lundi sont enthousiastes après l'élection d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la République. Comme le titre "Le Soir", "Pour Macron tout commence". Il va devoir rassembler un pays divisé et remettre la France à sa place au coeur de l'Europe. Ses opposants promettent déjà une revanche. "Le Figaro" et "Les Echos" dressent le bilan de la France dévastée par cinq années de socialisme à la Hollande.