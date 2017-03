Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi? Voici les principaux titres de vos journaux

Des policiers belges énervés. C'est peu dire. Leurs syndicats ont déposé un préavis de grève pour faire bouger le gouvernement. En cause, des conditions de travail déplorables et des équipements en bout de course, ou trop peu nombreux. "Le Soir" dresse le portrait d'Alain Courtois, ce politicien obsédé par son idée de stade national, qui va nous coûter un pont. Les pages politiques reviennent quant à elles sur la folle journée de François Fillon qui a annoncé qu'il irait jusqu'au bout malgré ses déboires judiciaires. Il a mis en cause la justice française et appelle désormais au soutien du peuple.