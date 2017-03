Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi ? Voici les principaux titres de vos journaux

La presse internationale consacre ses grands titres à l'attentat islamiste qui a eu lieu en plein coeur de Londres. Un an après les attaques menées contre Bruxelles. Dans Sudpresse et "Le Soir", Elio Di Rupo, président du PS revient sur la situation désastreuse de son parti, rongé par les affaires. Des ouvriers ravis ? Ceux qui travaillent pour Porsche. Ils ont reçu une jolie prime de plus de 9000 euros. "Les Echos" consacrent quant à eux un large dossier aux marchés américains. ils commencent à douter de la politique de Trump. Le dollar souffre.