Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi ? Voici les principaux titres de vos journaux

Un an après les attentats, les Bruxellois ont repris leurs habitudes et se sentent apaisés. Ce qui ressort d'un sondage analysé par "Le Soir". Dans "La Libre Belgique", des experts proposent d'organiser la vente contrôlée du cannabis. Un sujet polémique repris dans un dossier. Au chapitre international, les regards sont tournés vers Theresa May et le Brexit ainsi que vers Manuel Valls. Son choix de rallier Macron risque de faire imploser le PS.