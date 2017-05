Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi? Voici les principaux titres de vos journaux

Le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron n'a rien apporté de positif. Une foire d'empoigne qui a surtout profité à Macron, toujours considéré comme le favori pour le second tour de dimanche prochain. "La Libre Belgique" se demande ce qui se cache derrière les résultats d'Apple et souligne également l'augmentation de migrants vacanciers. Ils retournent chez eux, dans leurs pays en guerre, en vacances, puis reviennent en Belgique.