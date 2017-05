Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi? Voici les principaux titres de vos journaux

La presse française analyse le gouvernement Macron. Un choix jugé très à droite estime le PS. On notera l'arrivée de Nicolas Hulot, qui avait décliné un poste dans les gouvernements précédents. Au chapitre international, Donald Trump s'enlise dans les affaires. L'interdiction des PC dans les vols entre l'Europe et les Etats-Unis fait aussi débat. Une interdiction estimée à une perte de 1 milliard de dollars. Et la présence en soute de nombreuses batteries poserait un risque majeur.