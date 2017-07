Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi? Voici les principaux titres de vos journaux

Sudpresse consacre la Une de ses journaux au plan de Dutroux pour sortir. Son avocat veut sa libération dans quatre ans et travaille sur un plan de réinsertion. Pour Me Dayez, "on ne peut pas laisser moisir les détenus en prison". L'autre gros titre du jour conserve l'audition de Mayeur en commission. Il refuse de rembourser les sommes perçues et se retire de la vie politique, victime d'un lynchage politico-médiatique. Provisoirement?