Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi? Voici les principaux titres de vos journaux

Grosse tension internationale avec l'escalade verbale entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Une situation qui inquiète. un dossier largement commenté dans la presse. L'attaque terroriste qui a visé des militaires français remet en cause l'opération Sentinelle en France. Chez nous, "La Capitale" souligne que nos militaires sont insultés dans les quartiers chauds de Bruxelles. Le scandale des oeufs au fipronil pourrit les relations entre la Belgique et les Pays-Bas, accusés de laxisme.