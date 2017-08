Quoi de neuf dans la presse de ce jeudi? Voici les principaux titres de vos journaux

La Belgique n'accueille pas les migrants qualifiés. Ils préfèrent les pays où le salaire est plus élevé. "Le Figaro" consacre sa Une et son dossier au retour en Europe des djihadistes européens. Ils vont poser un grave défi sécuritaire. "La Libre Belgique" explique pourquoi la Chine effraie le monde financier. Les entreprises chinoises sont surendettées. Au chapitre international, Donald Trump se retrouve de plus en plus isolé.