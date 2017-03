Quoi de neuf dans la presse de ce lundi ? Voici les principaux titres de vos journaux

Bientôt la mort du wi-fi ? Le quotidien "Les Echos" souligne qu'aux Etats-Unis, on y pense. Le wi-fi est de moins en moins utilisé. Pression maximale sur les candidats à l'élection présidentielle en France. Les cinq candidats sérieux s'affrontent en télévision. Les regards sont tournés vers Emmanuel Macron, le chouchou des médias. La presse belge revient sur le premier anniversaire des attentats de Bruxelles. Bruxelles a effacé les stigmates grâce aux mesures de soutien. Les pages politiques reviennent sur un G20 fortement dominé par les Etats-Unis. Trump et Merkel ont marqué le week-end avec une réunion plutôt glaciale.