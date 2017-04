Quoi de neuf dans la presse de ce lundi? Voici les principaux titres de vos journaux

Dans "La Libre Belgique", l'économiste Philippe Richard veut taxer les riches en Belgique et leur pomper quelque 350 milliards d'euros. Pour les experts, le raid américain mené en Syrie montre qu'il est possible de contrer en même temps Daech et le régime syrien. Par ailleurs, le président Trump a envoyé un groupe aéronaval au large de la péninsule coréenne. En France, les candidats se lancent dans la dernière ligne droite. Mélenchon espère bien figurer au second tour.