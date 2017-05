Quoi de neuf dans la presse de ce lundi? Voici les principaux titres de vos journaux

Opération séduction pour le président Trump en Arabie saoudite. Les deux pays auraient signé des contrats d'une valeur de 380 milliards de dollars. "Le Soir" consacre son dossier aux migrants, de plus en plus nombreux à tenter de gagner l'Europe via la Méditerranée et à perdre la vie en mer. Le quotidien consacre aussi un dossier au bourgmestre de Vilvorde, favorable aux policières voilées. Le ministre Jambon et les partis francophones sont opposés à l'idée. "La Libre Belgique" se souvient de l'incendie de l'Innovation voici cinquante ans.