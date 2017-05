Quoi de neuf dans la presse de ce mardi? Voici les principaux titres de vos journaux

"La Libre Belgique" publie un dossier relatif à la FN et explique pourquoi les policiers et militaires n'utilisent pas les armes made in Belgium. Le quotidien consacre son débat au fisc. Est-il encore efficace avec 20% de personnel en moins? "Les Echos" expliquent pourquoi Wall Street n'a plus besoin de l'effet Trump. Au chapitre international,, la rencontre entre Macron et Poutine est largement commentée. Le début d'une nouvelle coopération.