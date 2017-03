Quoi de neuf dans la presse de ce mercredi ? Voici les principaux titres de vos journaux

En France, les patrons se placent dans le camp de Fillon. "Le Figaro" consacre quant à lui un large dossier au programme économique de Macron. Selon plusieurs études, son projet économique ne relancera pas l'économie et coûtera plus cher que prévu. En Grande-Bretagne, Theresa May a lancé la procédure pour le Brexit. Deux ans de négociations débutent. Un échec européen, sujet de nombreux dossiers dans la presse.