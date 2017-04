Quoi de neuf dans la presse de ce mercredi? Voici les principaux titres de vos journaux

La binationalité pose question et fait débat dans la presse de ce jour, à l'instar de celui animé par "La Libre Belgique". Le quotidien souligne également que les demandes de regroupement familial explosent en Belgique. Plus de 7000 demandes ont été introduites en 2016. Au chapitre international, un attentat aurait été évité en France avec l'arrestation de deux hommes qui préparaient une attaque imminente contre François Fillon. Comme l'indique "Le Figaro", Donald Trump souhaite limiter les visas des travailleurs étrangers et embaucher des travailleurs américains.