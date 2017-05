Quoi de neuf dans la presse de ce mercredi? Voici les principaux titres de vos journaux

L'ensemble de la presse revient sur le débat capital qui aura lieu en télévision ce soir entre Macron et Le Pen. Une confrontation qui s'annonce féroce. Macron est donné largement gagnant et rien ne semble pouvoir lui voler la victoire. Un vainqueur par défaut, souligne la presse. En Belgique, les journaux soulignent la faiblesse de Reynders, attaqué sur les dossiers du Kazakhgate et de l'Arabie Saoudite.