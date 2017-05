Quoi de neuf dans la presse de ce vendredi? Voici les principaux titres de vos journaux

Suite et pas fin pour Publifin. "Le Soir" consacre un large dossier à l'affaire et souligne que certains démissionnaires n'ont pas vraiment quitté l'entreprise. On ne quitte pas facilement la poule aux oeufs d'or. Au chapitre international, la présidentielle française semble pliée. Macron est archifavori après la déroute du FN en télévision. De quoi rassurer les marchés. "La Libre Belgique" revient sur le gros problème des agriculteurs, en pleine déprime. Les cas de burn out se multiplient.