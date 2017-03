Des quotas par spécialité pour éviter l'examen d'entrée en médecine

Le décret organisant un examen d’entrée en médecine pour les étudiants francophones doit être voté ce mercredi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La FWB attend toujours que le Fédéral prenne une décision concernant les quotas de numéros Inami pour 2023 et 2024. Le secteur des soins de santé, les étudiants et les syndicats réclament la fin du contingentement et proposent de le remplacer par des quotas par spécialité.