Huit nouveaux accords commerciaux entre la Chine et la Belgique

La Belgique et la Chine ont signé vendredi soir huit accords commerciaux, qui traduisent, selon l'expression du Premier ministre belge Charles Michel, la "force" des relations bilatérales entre les deux pays ainsi qu'entre Pékin et l'Union européenne, dans la foulée d'un sommet-UE-Chine assombri par un désaccord sur la question des surcapacités de la sidérurgie chinoise et de ses exportations commerciales à prix cassés.