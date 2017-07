Moins de licenciements collectifs prévus en Belgique

Sur les six premiers mois de l’année, 34 entreprises ont annoncé leur intention de procéder à 2.203 licenciements collectifs; c’est le plus bas chiffre semestriel sur les cinq dernières années. En revanche, 40 entreprises ont effectivement remercié 5.157 travailleurs sur la même période (procédures Renault terminées): au plus haut sur cinq ans. Les lourds plans de restructuration dévoilés fin de l’an dernier par Caterpillar et ING ont abouti cette année, ce qui explique cette dichotomie.