Nos banques investissent en masse dans les énergies fossiles

Les grandes banques présentes en Belgique ont investi quelque 40 milliards d'euros ces deux dernières années dans les combustibles fossiles, selon les calculs de la Coalition Climat. BNP Paribas représente trois quarts du total (30,37 milliards) et ING prend 7,14 milliards à son compte. Suivent ensuite KBC et Belfius, avec respectivement 2,22 milliards et 679 millions d'euros.