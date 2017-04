Un "pass" aérien de 149 euros pour découvrir la Belgique

Brussels Airlines et différents acteurs (Brussels Airport, SNCB, visit.brussels, etc.) lancent le "Hi Belgium Pass" pour attirer des touristes en Belgique. L’objectif est d’offrir un city trip durant un long week-end à 149 euros tout compris pour découvrir les merveilles du royaume. L’offre est valable au départ de 50 villes européennes. L’objectif est d’attirer quelque 10.000 touristes supplémentaires à l’année.